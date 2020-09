Νας για Ίρβινγκ: «Ένας από τους αγαπημένους μου παίκτες ever» (vid)

Μέρες Στιβ Νας ζουν στο Μπρούκλιν, αφού ο Καναδός θρύλος του ΝΒΑ είναι ο νέος προπονητής της ομάδας.

Στην παρουσίαση του μίλησε για την χαρά που νιώθει για την ευκαιρία που του έδωσε το Μπρούκλιν, υποκλίθηκε στον Κέβιν Ντουράντ, ενώ πρόσθεσε πως ο Κάιρι Ίρβινγκ είναι ένας από τους αγαπημένους του παίκτες.

Για τον Ίρβινγκ είπε: «Ο Κάιρι είναι ένας από τους αγαπημένους μου παίκτες όλων των εποχών. Είναι πανέξυπνος, έχει κότσια, είναι ανταγωνιστικός. Του έχω μιλήσει ήδη και είμαι χαρούμενος για τη συνεργασία αυτή. Περιμένω να δείξει το μεγαλείο του στο παρκέ. Τον θαυμάζω για όσα κάνει για την κοινωνική δικαιοσύνη και το WNBA», ανέφερε στην παρουσίαση του».

Steve Nash: "Kyrie [Irving] is one of my favorite players of all time." pic.twitter.com/txudxGrqLR

— YES Network (@YESNetwork) September 9, 2020