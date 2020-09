Νας για Ντουράντ: «Προνόμιο να δουλεύω με έναν εκ των κορυφαίων της ιστορίας» (vids)

Οι Νετς προχώρησαν σε μια κίνηση που έπιασε πολύ κόσμο απροετοίμαστο, αφού ανακοίνωσαν την απόκτηση του θρύλου του ΝΒΑ και των Σανς, Στιβ Νας.

Ο Καναδός μίλησε για τις πρώτες του εντυπώσεις από το Μπρούκλιν, τόνισε πως στοχεύει να φτιάξει μια ομάδα που θα διεκδικεί πράγματα, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στον Κέβιν Ντουράντ.

«Το Μπρούκλιν έχει ένα υπέροχο ρόστερ, είναι μια υπέροχη οικογένεια. Εξαιρετική ηγεσία. Σε στηρίζουν, έχουν όραμα για την κοινωνία του Μπρούκλιν, για αυτή την ομάδα. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που πλέον είμαι μέλος των Νετς. Τους αναλαμβάνω σε ένα εξαιρετικό σημείο στην ιστορία αυτού του οργανισμού. Το timing είναι φανταστικο. Το ίδιο και η ευκαιρια. Αυτό μιλάει από μόνο του. Πάντα κρατούσε σημειώσεις, συνέχεια το δούλευα μέσα στο μυαλό μου μέχρι να πάρω αυτή την ευκαιρία. Είναι μοναδικό. Δεν ήμουν ποτέ μακριά από αυτό. Το να ελέγχε καταστάσεις στο γήπεδο, να ασχολούμαι με διαφορετικές προσωπικότητες ανθρώπων. Τις ικανότητες που φέρνουν άτομα μαζί. Θα χρειαστώ ένα staff που να με βοηθήσει, να συνεργαστεί έξοχα μαζί μου. Θέλω να μεγαλώσω σαν άτομο, να αναπτυχθώ. Θέλω να χτίσω μια ομάδα που θα διεκδικήσει πράγματα. Είναι μοναδικό, το καταλαβαίνω.

Για τον Ντουράντ: «Η φιλία μας κρατά εδώ και 8 χρόνια. Ποτέ δεν είχα την τύχη να παίξουμε μαζί. Δουλεύαμε μαζί στην offseason, αλλά και όταν αποσύρθηκα. Είναι προνόμιο να δουλεύω με έναν εκ των κορυφαίων όλων των εποχών. Βοηθά πάρα πολύ τον καθε προπονητή του. Πάντα ψάχνει τον τρόπο να βελτιώνεται. Βάζει πολλούς στόχους. Παντα θέλει να γίνεται καλύτερος. Δεν φοβάται ποτέ. Είναι εθισμένος με τη δουλειά και την προπόνηση»

Steve Nash discusses why the time was right for him to make the leap to head coaching in the NBA. pic.twitter.com/gTHdb2j7nb — YES Network (@YESNetwork) September 9, 2020

Steve Nash addresses his lack of prior coaching experience and why he's confident he'll find success as the next head coach in Brooklyn. pic.twitter.com/8JOedmfO0Q — YES Network (@YESNetwork) September 9, 2020

Steve Nash: "Kyrie [Irving] is one of my favorite players of all time." pic.twitter.com/txudxGrqLR — YES Network (@YESNetwork) September 9, 2020