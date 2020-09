Μπρούκλιν Νετς: Ανέλαβε προπονητής ο Στιβ Νας!

Από το... πουθενά και από εκεί που δεν το περίμενε κανείς, η ομάδα του Μπρούκλιν ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα ότι προπονητής των Νετς θα είναι ο Στιβ Νας!

«Αποτελεί μεγάλη τιμή για μένα που μου δίνεται αυτή η ευκαιρία από έναν τόσο μεγάλο οργανισμό. Και τους ευχαριστώ πολύ που εμπιστεύτηκαν εμένα και τις δυνατότητές μου ώστε να οδηγήσω μπροστά την ομάδα. Η προπονητική ήταν κάτι που είχα στο μυαλό μου και ήθελα να κάνω όταν θα ήταν η κατάλληλη στιγμή. Είναι χαρά μου που θα δουλέψω με αυτά τα παιδιά και με όλο το σταφ που έχουμε στο Μπρούκλιν...» ήταν τα λόγια του Καναδού προπονητή.

OFFICIAL: The Brooklyn Nets have named Steve Nash as the 23rd head coach in the franchise’s NBA history. pic.twitter.com/SG8OoN3a8g

— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) September 3, 2020