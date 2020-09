Οι Χιτ επέστρεψαν στους Τελικούς της Ανατολής μετά από 6 χρόνια (pic)

Λίγοι τους υπολόγιζαν, πολλοί τους θαυμάζουν. Οι Χιτ ξεκίνησαν την σεζόν με χαμηλές προσδοκίες και πλέον έχουν αποδείξει ότι έχουν ένα εξαιρετικό σύνολο. Οι νεαροί παίκτες, μαζί με την βοήθεια των έμπειρων Μπάτλερ και Ντράγκιτς έχουν φτιάξει μια εξαιρετική ομάδα και γράφουν ιστορία.

Ξεπέρασαν με χαρακτηριστική ευκολία το εμπόδιο των Μπακς, που ήταν η καλύτερη ομάδα της κανονικής διάρκειας και πλέον επέστρεψαν το Μαϊάμι στους Τελικούς του 2014, όπου είχαν κυριαρχήσει οι ΛεΜπρον, Μπος και Ου​έιντ.

For the first time since 2014, the Heat are in the Eastern Conference Finals pic.twitter.com/7K50TJ8xGM

— ESPN (@espn) September 9, 2020