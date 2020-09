Ο Σέρβος σέντερ τελείωσε το ματς έχοντας 32 πόντους, 12 ριμπάουντ και 8 ασίστ έχοντας επιβλητική παρουσία μετά τις τρεις πρώτες περιόδους.

Εδώ είναι και το στατιστικό που κάνει την διαφορά! Μετά την σεζόν 1996-97, όταν και ξεκίνησε η καταμέτρηση των στατιστικών ανά 12λεπτο, έγινε ο 3ος παίκτης σε ματς των playoffs που είχε τουλάχιστον 25 πόντους, 10 ριμπάουντ και 8 τελικές πάσες.

Ποιοι ήταν οι άλλοι δύο; Ο Λεμπρόν Τζέιμς (τρεις φορές) και ο Στιβ Νας!

Nikola Jokic is the 3rd player with at least 25 Pts, 10 Reb and 8 Ast through 3 quarters of a playoff game since play-by-play tracking began in 1996-97. The others to reach those marks are Steve Nash (May 18, 2005) and LeBron James (3 instances). pic.twitter.com/KwnoWLlChD

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) September 8, 2020