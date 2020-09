Ο φόργουορντ των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς αποθέωσε τον έμπειρο φόργουορντ των Ρόκετς και... άλλοτε και του Άρη, ο οποίος στον δεύτερο ημιτελικό είχε 18 πόντους με 4/7 τρίποντα!

«Ο Τάκερ ίσως να είναι ο καλύτερος σουτέρ τριών πόντων από τη γωνία στην ιστορία του ΝΒΑ» έγραψε χαρακτηριστικά στο twitter.

Υπερβολικός ή αληθινός;

Tuck may be the best Corner 3 point shooter in NBA history...

