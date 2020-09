Ο Ράσελ Ουέστμπρουκ έκανε ένα πολύ κακό παιχνίδι κόντρα στους Λέικερς και εκείνοι δεν δίστασαν να παίξουν με την ψυχολογία του. Ο παίκτης των Ρόκετς είχε μόλις 10 πόντους, 13 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 7 λάθη, ενώ σούταρε με 1/7 τρίποντα. Οι Λέικερς αποφάσισαν να τον προκαλέσουν κι άλλο και φάνηκε αυτό από τον τρόπο που τον άφηναν αμαρκάριστο να σουτάρει.

Lakers were daring Russ to shoot the 3. pic.twitter.com/eNQahqy9nD

