Λέοναρντ: «Θάψαμε τους εαυτούς μας σε αυτή την τρύπα»! (vids)

Οι Νάγκετς έπαιξαν εξαιρετικό μπάσκετ στο πρώτο ημίχρονο κι έκαναν το 1-1 στη σειρά με τους Καλιφορνέζους, επικρατώντας με 110-101 με κορυφαίο σκόρερ τον Τζαμάλ Μάρεϊ (28π.).

Από την άλλη πλευρά, ο Καουάι Λέοναρντ ολοκλήρωσε τον αγώνα με 13 πόντους και μόλις 4/17 σουτ (0/3 τρίποντα) ενώ στις προηγούμενες 15 συμμετοχές του στα playoffs, μετρούσε 20+ πόντους!

Μετά από το τέλος του αγώνα, ανέφερε σχετικά:

«Ήταν πιο επιθετικοί στα double teams, έκλεισαν καλά τη ρακέτα. Δεν βγάλαμε εύκολες πάσες, μας πίεσαν κι αυτό φάνηκε από νωρίς. Πήγαμε πολύ στις ατομικές ενέργειες. Βασικά, θάψαμε τους εαυτούς μας σε αυτή την τρύπα! Οι Νάγκετς είναι σπουδαία ομάδα. Από τη στιγμή που είσαι πίσω στο σκορ με 20 πόντους, είναι πραγματικά δύσκολο να επιστρέψεις, ειδικά στα playoffs. Οι δυο ομάδες ήθελαν τη νίκη, δεν μπορέσαμε να σουτάρουμε καλά, έκαναν τρομερή δουλειά».

Asked Kawhi Leonard about countering the Nuggets’ got start - “They’re a great team. Once you’re down 20 points early, it’s very hard to come back in the game. Especially a playoff game. Both teams wanna win. That was pretty much it. We couldn’t make shots, they did a great job.” pic.twitter.com/LZELhdGEEh

— Tomer Azarly (@TomerAzarly) September 6, 2020