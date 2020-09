ΝΒΑ: Έξαλλοι με το NBA 2K21 λόγω Ντόντσιτς! (pics)

Τις προηγούμενες ημέρες διέρρευσαν τα 10 κορυφαία ratings της εφετινής έκδοσης στο NBA 2K21, εκεί όπου ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς μοιράζονται την κορυφή με 97 overall.

Παρ' όλα αυτά, η μορφή του Λούκα Ντόντσιτς στο δημοφιλές video game δεν ενθουσίασε ιδιαίτερα τους gamers που εξέφρασαν τον... προβληματισμό τους στο Twitter:

«Τι στο καλό έπαθε ο Λούκα»; «Γιατί ο Λούκα μοιάζει με τον Νικ Στάουσκας»; «Ο Ντόντσιτς δείχνει απαίσιος»! «Δεν ήξερα ότι ο Μπέρτανς παίζει στους Μάβερικς...».

wtf happened to luka

Why Luka look like Nik Stauskas pic.twitter.com/6reDAU95Hi

— lowry angeles (@PrimeIginla) September 4, 2020