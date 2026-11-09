Η... αποστομωτική απάντηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο για τις πρόσφατες δηλώσεις του Ντοκ Ρίβερς, περί μη ιδιαίτερα υψηλού μπασκετικού IQ του «Greek Freak».

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδωσε... πληρωμένη απάντηση στο πρόσφατο σχόλιο του Ντοκ Ρίβερς, που υποστήριξε πως ο Έλληνας σταρ των Μαϊάμι Χιτ δε διαθέτει ιδιαίτερα υψηλό μπασκετικό IQ και πως είναι δύσκολο στο να τον προπονεί κάποιος.

Ο «Greek Freak» ρωτήθηκε για το συγκεκριμένο σχόλιο του πρώην τεχνικού του στους Μπακς και αφού αρχικά έμεινε έκπληκτος, στη συνέχεια έδωσε τη δική του απάντηση, λέγοντας: «Ω Θεέ μ, πρώτα απ' όλα δεν είναι ο προπονητής μου, ο προπονητής μου είναι ο Σπο (Έρικ Σπόελστρα). Αλλά είναι ένας προπονητής που είχα στο παρελθόν. Μένω άφωνος... Πότε έκανε αυτό το σχόλιο; Θα πρέπει να τον ρωτήσετε γιατί το σκέφτηκε αυτό.

Αυτό είναι δικό του, όχι δικό μου. Εγώ είμαι επικεντρωμένος στην ομάδα μου. Κοιτάω τι μπορώ να κάνω καλύτερα για να βοηθάω την ομάδα μου. Αυτό είναι τρελό. Μην αφήνετε τη μικροπρέπεια να μπαίνει εμπόδιο. Ποτέ δεν αφήνω να ασχολείται κάποιος με τους στόχους και τα όνειρά μου, όπως και για κάθε αθλητή εκεί έξω. Είναι τρελό. Αλλά και πάλι, θα πρέπει να ρωτήσετε τον ίδιο γιατί είπε ό,τι είπε».