Ο Ουνάι Έμερι έδωσε ρεσιτάλ μετά το 4-4 της Άστον Βίλα με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Η Άστον Βίλα έχασε δικό της ματς στο Ολντ Τράφορντ, όπου παρότι προηγήθηκε 2-0 και 4-2, υποχρεώθηκε σε ισοπαλία, 4-4, από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, δεχόμενη δύο τέρματα στις καθυστερήσεις του αγώνα.

Ο Ουνάι Έμερι εθεάθη να φεύγει εκνευρισμένος για τα αποδυτήρια πριν σφυρίξει για τελευταία φορά ο διαιτητής και όταν ρωτήθηκε σχετικά μετά την αναμέτρηση, έδωσε ρεσιτάλ, επαναλαμβάνοντας πως «είχαν δοθεί έξι λεπτά καθυστερήσεις, σκόραραν στο έκτο λεπτό, κάναμε σέντρα στα εξίμισι λεπτά, θεώρησα ότι το ματς είχε τελειώσει».

Το μικρότερο του ενός λεπτού βίντεο από τις δηλώσεις του Βάσκου προπονητή έγινε αναμενόμενα viral, με τον Έμερι να έχει τουλάχιστον μπροστά του το international break για να ηρεμήσει και να αναλύσει γιατί ξόδεψε δύο προβαδίσματα ισάριθμων γκολ η ομάδα του...