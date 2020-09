Μάτζικ: «Δεν είχαμε απάντηση για τον Χάρντεν»! (pics)

Το small ball των Ρόκετς κατατρόπωσε τους Λέικερς στο Game 1, εκεί όπου ο Άντονι Ντέιβις έμεινε χωρίς πόντο στις 26 άμυνες του Πι Τζέι Τάκερ και ο Τζέιμς Χάρντεν έκανε ό,τι ήθελε την άμυνα των Καλιφορνέζων.

«Οι Λέικερς δεν είχαν καθόλου ενέργεια. Παίξαμε αργά, οι Ρόκετς κυριάρχησαν και στις δύο πλευρές του παρκέ από νωρίς. Ο Χάρντεν ήταν φανταστικός, πέτυχε 36 πόντους και οι Λέικερς δεν είχαν απάντηση στο μαρκάρισμά του», έγραψε στο Twitter ο Μάτζικ Τζόνσον.

The Lakers had no energy, played slow, and were outplayed on both ends of the floor early in the game.

— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) September 5, 2020