Αντετοκούνμπο: Έφυγε κουτσαίνοντας μετά το Game 3 (pic)

Άτυχος στάθηκε στις αρχές του ματς με τους Χιτ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αφού γύρισε το δεξί πόδι του.

Ο Greek Freak έδειξε να το αφήνει πίσω του και να συνεχίζει κανονικά στο ματς, όπου έγινε το 3-0 του Μαϊάμι κατά των Μπακς.

Όμως μόλις τελείωσε το ματς, αποχώρησε κουτσαίνοντας από το γήπεδο, με τον ηγέτη των Μπακς να τονίζει πως αυτό δεν έπαιξε ρόλο στην απόδοση του.

Milwaukee Bucks star Giannis Antetokounmpo says his ankle wasn’t bothering him during the game, but he walked out of the arena severely limping.

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) September 5, 2020