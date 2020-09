Μπακς: Τρίτη ομάδα στην ιστορία που χάνει 3-0, έχοντας το καλύτερο ρεκόρ! (pic)

Δεν πάνε καθόλου καλά τα πράγματα για τους Μπακς, οι οποίοι πλέον απέχουν μία ήττα από τη σκούπα.

Οι Χιτ τους... καθάρισαν και στο Game 3 και η σειρά βρίσκεται στο 3-0.

Με αυτό το αποτέλεσμα τα... ελάφια έγιναν η 3η ομάδα στην ιστορία των playoffs που έχει το καλύτερο ρεκόρ στη regular season και βρίσκεται πίσω με 3-0 σε σειρά της postseason.

Οι άλλοι 2 ήταν οι Σανς του 2005 (έχασαν στο Game από τους Σπερς στους τελικούς Δύσης) και οι Σπερς του 2001 (σκουπίστηκαν στους τελικούς Δύσης από τους Λέικερς).

The Bucks are the 3rd team in playoff history to have the best record in the regular season and fall behind 3-0 in a playoff series.

The other two were the 2004-05 Suns (lost in 5 in the West Finals vs the Spurs) and the 2000-01 Spurs (swept in West Finals vs Lakers). pic.twitter.com/JSVcRNHfIR

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) September 5, 2020