Γκριν: «Οι Μπακς έχουν σουτέρ γύρω από τον Γιάννη, που δεν σέβονται οι Χιτ!» (vid)

Οι Χιτ έχουν κάνει το 2-0 κόντρα στους Μπακς και στις συζητήσεις ξεχωρίζει ο τρόπος με τον οποίο το Μαϊάμι έχει βρει τον τρόπο να σταματάει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Ντρέιμοντ Γκριν βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή του TNT και μίλησε για όσα γίνονται στο παρκέ. «Δεν είμαι σίγουρος για το τι μπορούν να κάνουν οι Μπακς. Έχουν σουτέρ γύρω από τον Γιάννη, αλλά το Μαϊάμι δεν τους σέβεται. Θα συνεχίσουν να στοχεύουν τον Γιάννη. Είναι πρόβλημα».

Και συνέχισε μιλώντας για το Μιλγουόκι και το ποσοστό στα τρίποντα, με τα «Ελάφια» να έχουν 7/25 και 28% στα τρίποντα:

«Νομίζω ότι ένα πράγμα που έχουν να κάνουν είναι να βγάλουν τον Γιάννη από την κορυφή. Να τον έχουν σε όλο το παρκέ, για να σταματήσει η άμυνα να χτίζει τοίχους γύρω του».

Draymond Green says Miami doesn’t respect the shooters Milwaukee surrounded Giannis with

( TNT) pic.twitter.com/aTsf5A0FJF

— NBA Central (@TheNBACentral) September 4, 2020