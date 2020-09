Ανουνόμπι: «Δεν σουτάρω για να το χάσω...» (vid)

Οι Ράπτορς επέστρεψαν στην σειρά με τους Σέλτικς και το έκαναν με εμφατικό τρόπο. Ο Λάουρι έβγαλε την ασίστ, ο Ανουνόμπι σούταρε δύσκολα, ευστόχησε και οι Πρωταθλητές έμειναν «ζωντανοί». Αυτό που ξεχώρισε ήταν η ατάκα του Ανουνόμπι για το σουτ του, το οποίο έδωσε και την νίκη:

«Περίμενα ότι θα το βάλω. Δεν σουτάρω και προσπαθώ να το χάσω... Δεν ήταν έκπληξη για εμένα».

“I expected to make it. I don’t shoot trying to miss. … I wasn’t surprised.”

OG Anunoby with the coldest answer on his Game 3 buzzer-beater. pic.twitter.com/2XUCR3c2pK

