Μπίλαπς: Ψάχνει... δουλειά πρώτου προπονητή στο ΝΒΑ!

Ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας με σπουδαία καριέρα στο ΝΒΑ και μ' ένα δαχτυλίδι πρωταθλητή το 2004 ως παίκτης των Πίστονς, ψάχνει... θέση πρώτου προπονητή!

Μετά τον Στιβ Νας ο οποίος κάνει το μεγάλο βήμα στη ζωή και στην καριέρα του αναλαμβάνοντας τις τύχες των Μπρούκλιν Νετς, σειρά θέλει να πάρει και ο Τσόνσεϊ Μπίλαπς!

Οι ομάδες που ήδη ψάχνουν προπονητή είναι οι Φιλαντέλφεια 76ers, Σικάγο Μπουλς, Ιντιάνα Πέισερς και Νιου Όρλεανς Χόρνετς.

Λέτε να τον δούμε σε κάποια από αυτές;

Yahoo Sources: Former NBA star Chauncey Billups is finally interested in pursuing a head coaching job and teams have begun researching his candidacy. https://t.co/CNh2GFAewg

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) September 3, 2020