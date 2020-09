Ο θρύλος του ΝΒΑ και νέος προπονητής των Νετς για τα επόμενα τέσσερα χρόνια έκανε το μεγάλο βήμα στην καριέρα του και όπως είναι λογικό θέλει δίπλα του ανθρώπους που μπορεί να εμπιστεύεται.

Ένας από αυτούς είναι και ο Ντιρκ Νοβίτσκι με τον οποίο ήταν συμπαίκτες στους Ντάλας Μάβερικς από το 1998 έως και το 2004. Όπως ανέφερε ο Μαρκ Στάιν των «New York Times» του χτύπησε ήδη την πόρτα προκειμένου να γίνει assistant coach.

Όμως ο πρώην σούπερ σταρ των Μάβερικς δεν ενδιαφέρεται να επιστρέψει άμεσα στο ΝΒΑ έχοντας full time δουλειά, καθώς δεν έχει περάσει πολύ καιρός από τη στιγμή που κρέμασε τη φανέλα του.

Πάντως θα ήταν ένα... φανταστικό δίδυμο!

