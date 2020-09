Ντορτ: Στην... εξίσωση με Κόμπι-ΛεΜπρόν λόγω της 30άρας! (pic & vid)

Εξαιρετικό ματς έκανε ο Λου Ντορτ στο Game 7 κόντρα στους Ρόκετς (έκαναν ρεκόρ στα τρίποντα σε Game 7), ωστόσο ήταν μοιραίος με την τάπα που δέχθηκε από τον Χάρντεν στην τελευταία φάση.

Ο παίκτης των Θάντερ (ήταν undrafted και έπαιξε και στη G-League μέσα στη σεζόν) είχε 30 πόντους και έτσι έγινε ο τρίτος παίκτης μετά τους Κόμπι Μπράιαντ και ΛεΜπρόν Τζέιμς που πετυχαίνει 25+ πόντους σε Game 7 ενώ είναι μικρότερος από 21.

Επιπλέον είναι στην τρίτη θέση των rookies με τους περισσότερους πόντους σε Game 7 μετά τους Tom Heinsohn (37 το 1957) and Tom Meschery (32 το 1962).

Luguentz Dort's 30 points tonight were the 3rd-most a rookie has ever scored in a Game 7.

Only Tom Heinsohn (37 in April 1957) and Tom Meschery (32 in April 1962) have scored more. @EliasSports pic.twitter.com/vh05H1NrVk

— NBA.com/Stats (@nbastats) September 3, 2020