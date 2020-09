Ρόκετς: Έβαλαν 17 τρίποντα και ισοφάρισαν το ρεκόρ των Ουόριορς! (pic)

Είναι ομάδα που θα ζήσει και θα... πεθάνει από το τρίποντο της.

Οι Ρόκετς προκρίθηκαν στην επόμενη φάση παρόλο που μέχρι και ο Χάρντεν παραδέχθηκε πως επιθετικά ήταν σκ@@α, αφού επικράτησαν των Θάντερ στο Game 7.

Στο 7ο ματς της σειράς είχαν 17 τρίποντα και ισοφάρισαν το ρεκόρ των Ουόριορς από τον Μάη του 2016 για τα περισσότερα τρίποντα σε Game 7.

The Rockets hit 17 threes tonight, tying the Golden State Warriors (May 30, 2016) for the most ever in a Game 7. @EliasSports pic.twitter.com/l066bWf2Ab

— NBA.com/Stats (@nbastats) September 3, 2020