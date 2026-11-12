Οι Μπλέιζερς δείχνουν πολύ έτοιμοι φέτος, αφού επικράτησαν ξανά των Θάντερ, αυτή τη φορά με 118-108.

Σε εξαιρετική κατάσταση είναι οι Μπλέιζερς στο ΝΒΑ και δείχνουν φέτος πως θα είναι μια από τις ευχάριστες εκπλήξεις της Δύσης. Το Πόρτλαντ επικράτησε ξανά της Οκλαχόμα μέσα σε λίγα 24ώρα.

Αυτή τη φορά με 118-108 και έτσι ανέβηκαν στο 8-3. Από την άλλη πλευρά στο 8-4 έπεσαν οι Θάντερ που τους λείπει ο Τζέιλεν Γουίλιαμς και ο Χόλμγκρεν.

Κορυφαίος των νικητών ο Άβντια με 28 πόντους, ενώ ο Λίλαρντ είχε 18 πόντους και ο Σισοκό σταμάτησε στους 19 πόντους. Από την πλευρά των ηττημένων ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ και ο Χάρτενσταϊν πρόσθεσε 20 πόντους με 11 ριμπάουντ.

Το Πόρτλαντ παρόλο που συνεχίζει να έχει στα πιτς τον Μοράντ, βρίσκει τρόπους να κρύψει την απουσία του και εντυπωσιάζει.