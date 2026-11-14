NBA: «Πάρτι» των Σπερς κόντρα στους Γουόριορς, ασύλληπτος Σενγκούν για τους Ρόκετς νίκη «θρίλερ» για τους Πέισερς
Σε ματς που κρίθηκε στο φινάλε οι Πέισερς επικράτησαν των Νικς με 106-104.
Σιάκαμ και Νέσμιθ ήταν οι πρωταγωνιστές για την ομάδα της Ιντιάνα με τον πρώτο να σκοράρει 19 πόντους και τον δεύτερο 18, έχοντας επίσης 7 ριμπάουντ και 1 ασίστ.
Για τους πρωταθλητές ξεχώρισε ο Μπράνσον με 33 πόντους και 11 ασίστ.
Τα δωδεκάλεπτα: 26-27, 58-49, 85-84, 106-104
Ρόκετς - Τζαζ: 125-118
Με τον Άλπερεν Σένγκιουν να είναι σε τρομερό βράδυ, οι Ρόκετς επικράτησαν των Τζαζ με 125-118.
Ο Τούρκος φόργουορντ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 43 πόντους, 12 ριμπάουντ και 5 ασίστ και... οδήγησε την ομάδα του προς τη νίκη.
Στον αντίποδα ξεχώρισε ο Πέτερσον με 28 πόντους.
Τα δωδεκάλεπτα: 27-27, 63-53, 92-89, 125-118
Σπερς - Γουόριορς: 123-185
Οι Σπερς... διέλυσαν τους Γουόριορς με 123-85. Η ομάδα του Σαν Αντόνιο ήταν κυρίαρχη σε όλο το διάστημα του παιχνιδιού και μπόρεσε να φτάσει εύκολα προς τη νίκη. Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ο Καστλ με 32 πόντους, ενώ ξεχώρισε και ο Γουεμπανιάμα, έχοντας 12 πόντους, 12 ριμπάουντ και 6 ασίστ.
Τα δωδεκάλεπτα: 38-14, 63-33, 97-60, 123-85
Κλίπερς - Θάντερ: 113-112
Οι Κλίπερς σε ματς... θρίλερ επικράτησαν των Θάντερ με 113-112.
Ο Γκάρλαντ με γκολ-φάουλ στο φινάλε ήταν ο πρωταγωνιστής για την ομάδα του, χαρίζοντάς τους τη νίκη στα τελευταία δευτερόλεπτα. Ασύλληπτη εμφάνιση πραγματοποίησε ο Σάι, έχοντας 40 πόντους, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ωστόσο δεν ήταν αρκετοί για να δώσουν τη νίκη στην ομάδα του.
Τα δωδεκάλεπτα: 33-27, 57-44, 82-84, 113-112
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