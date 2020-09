Αντετοκούνμπο: «Να δω πάλι την φάση, νομίζω πως πήρα την σωστή απόφαση» (vid)

Οι Χιτ με δύο βολές του Τζίμι Μπάτλερ σε νεκρό χρόνο επικράτησαν των Μπακς με 116-114 και έκαναν το 2-0 στις νίκες απέναντι στα «ελάφια». Μοιραίος για την ομάδα που τερμάτισε στην κορυφή του NBA στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος έκανε το φάουλ στον ηγέτη των Χιτ.

Για την φάση αυτή μίλησε ο Έλληνας φόργουορντ μετά το τέλος επισημαίνοντας αρχικά για το τι σκεφτόταν μέχρι να αποφασιστεί πως θα δοθούν δύο βολές στον Μπάτλερ: «Προσπαθούσα να δω αν το σφύριγμα γα το φάουλ ήταν πριν τελειώσει ο χρόνος ή μετά. Περίμενα την απόφαση των διαιτητών. Προσπαθούσα να σκεφτώ και πάλι την φάση».

Για την φάση και αν ήταν φάουλ ή όχι: «Πρέπει να ξαναδώ την φάση. Προσπάθησα να το κάνω δύσκολο για τον Μπάτλερ, οι διαιτητές είπαν ότι έγινε επαφή, ίσως να έγινε, πρέπει να δω την φάση. Εγώ προσπάθησα απλά να δυσκολέψω το σουτ του, αλλά οι διαιτητές είπαν ότι υπήρχε επαφή. Νομίζω ότι πήρα την σωστή απόφαση. Το έχω κάνει πολλές φορές στην καριέρα μου. Έχει τέσσερα δευτερόλεπτα, δεν πρόκειται να πασάρει, θα σουτάρει την μπάλα».

Bucks’ Giannis Antetokounmpo on decision to contest Heat’s Jimmy Butler on final play of Game 2 loss: “I think it was the right play. I’ve done this multiple times in my career... He’s got four seconds, he’s not going to pass, he’s going to shoot the ball.” pic.twitter.com/5hBh2p1n2u

