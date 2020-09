Μπάτλερ: «Ακόμα και να με μαρκάρει ο Γιάννης, οι συμπαίκτες μου θα κάνουν τη δουλειά»! (vid)

Μια αντίδραση του Γιάννη Αντετοκούνμπο μετά το ματς με τους Χιτ εξόργισε τον Ρίτσαρντ Τζέφερσον, ο οποίος έβαλε στην... εξίσωση την 40άρα του Μπάτλερ και το γεγονός πως ο Greek Freak είναι ο αμυντικός της σεζόν.

Ένας δημοσιογράφος μετά το τέλος του ματς ρώτησε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο αν χρειαζόταν να αλλάξει το μαρκάρισμα και να μαρκάρει περισσότερο τον Μπάτλερ.

O Greek Freak απάντησε πως δεν έπρεπε και εξέφρασε την απορία του για του έγινε αυτή η ερώτηση.

Αυτή η αντίδραση έκανε έξαλλο τον πρώην NBAer, Ρίτσαρντ Τζέφερσον που έγραψε: «Σε ρώτησε γιατί είσαι ο αμυντικός της σεζόν και ο Μπάτλερ έκανε ρεκόρ καριέρας με 40. Η ερώτηση μου είναι γιατί εσύ τον ρώτησες για ποιο λόγο έκανε αυτή την ερώτηση».

Ο Μπάτλερ, λοιπόν ρωτήθηκε για το αν του προκάλεσε έκπληξη το γεγονός ότι ο Αντετοκούνμπο δεν τον μάρκαρε. «Όχι, καθόλου»! Και πρόσθεσε: «Είναι ένας από τους καλύτερους αμυντικούς στη λίγκα, ο αμυντικός της χρονιάς όμως αν με μαρκάρει, έχουμε κι άλλους παίκτες για να κερδίσουμε. Έχουμε πολλούς παίκτες που μπορούν να κάνουν ό,τι μπορώ να κάνω κι εγώ»!

A taste of the scene from my chat with Jimmy Butler, in his element as the sound of squeaky sneakers surrounds us and he answers the question about Giannis not guarding him. This and much, much more from the Heat’s disruptor, at @TheAthletic https://t.co/dof0PiCfmF pic.twitter.com/kgvPD596R5

— Sam Amick (@sam_amick) September 2, 2020