Μίτσελ: «Δεν συγκρίνεται καμία ήττα με τους θανάτους από ρατσιμό και αστυνομική βία» (vid)

Κατέθεσε την ψυχή του στο παρκέ και έκανε ότι καλύτερο μπορούσε και στα 7 ματς κόντρα στους Νάγκετς για να οδηγήσει τους Τζαζ στην πρόκριση.

Ο Ντόνοβαν Μίτσελ έγραψε ιστορία στο Game 7, όμως μετά την ήττα ξέσπασε σε κλάματα.

Όμως ακόμα και έτσι, μόλις μίλησε στους δημοσιογράφους μετά το τέλος, άφησε το ματς και μίλησε για την αστυνομική βία, τον ρατσισμό και όσα γίνονται τους τελευταίους μήνες στις ΗΠΑ, δείχνοντας για άλλη μια φορά πως υπάρχουν πολύ πιο σοβαρά θέματα από το μπάσκετ.

«Οι άνθρωποι έχασαν μέλη της οικογένειας του από την αστυνομική βία και τον ρατσιμό κα όλα αυτά τα σκ@@α. Τα όσα νιώθω τώρα δεν συγκρίνονται με αυτά», ανέφερε.

“People lost their family members to police brutality and racism and s--t. … The way that I’m feeling right now is nothing compared to that.”

