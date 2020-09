Κρις Πολ: Κούζι, Ουέστ και Ρόντο οι μοναδικοί με περισσότερες ασίστ σε Game 7! (pic)

Με τις 3 ασίστ που μοίρασε θα μπει σε Game 7 έχοντας μοιράσει 57 τελικές πάσες! Μόνο άλλοι τρεις παίκτες μετρούν περισσότερες από εκείνον ύστερα από σειρές έξι αγώνων..

Συγκεκριμένα, ο Μπομπ Κούζι, ο Τζέρι Ουέστ και ο Ραζόν Ρόντο, οι οποίοι ήταν οι μοναδικοί στην ιστορία του ΝΒΑ που μέτρησαν περισσότερες ασίστ από τον Κρις Πολ πριν από Game 7!

