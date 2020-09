Οι Μιλγουόκι Μπακς γνώρισαν την ήττα από τους Μαϊάμι Χιτ στο Game 1 της σειράς, με τον Έλληνα σούπερ σταρ να κινείται σε ρηχά επίπεδα για τις δυνατότητές του.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στο τέταρτο και τελευταίο 12λεπτο, ο Γιάννης είχε μόλις 3 πόντους με 1/4 σουτ εντός παιδιάς, 1/4 βολές και 3 λάθη!

Giannis in the 4th quarter of Game 1:

3 Pts

1-4 FG

1-4 FT

3 TO pic.twitter.com/3iUpUnRtPp

— SportsCenter (@SportsCenter) September 1, 2020