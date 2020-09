Αντετοκούνμπο: Έμεινε χαμηλά στο σκοράρισμα, αλλά πλησίασε το triple double (vid)

Σίγουρα δεν θα είναι ευχαριστημένος με την εμφάνιση του ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο Game 1 κόντρα στους Χιτ.

Το Μαϊάμι επικράτησε με 115-104 και έκανε το 1-0, με τον Μπάτλερ να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής (40 πόντοι).

Ο Greek Freak μπορεί να άγγιξε το triple double, αλλά έμεινε χαμηλά στο σκοράρισμα, ενώ είχε 4/12 βολές και ένα airball, κάτι που στοίχισε.

Τελείωσε το ματς με 20 πόντους, 10 ριμπάουντ και 9 ασίστ.

Near triple-double for The Greek Freak.

18PTS | 10 REB | 9 AST pic.twitter.com/mkrOgYPuJY

— Milwaukee Bucks (@Bucks) September 1, 2020