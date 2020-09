Μπορεί οι Μάβερικς να μην κατάφεραν να ξεπεράσουν το εμπόδιο των Κλίπερς στα playoffs, ωστόσο άφησαν υποσχέσεις για το μέλλον.

Ο Λούκα Ντόντσιτς έκανε πράματα και θάματα κόντρα στην παρέα του Καουάι Λέοναρντ και μέσω ανάρτησης του ευχαρίστησε το Ντάλας για τα όσα πέρασε μέσα στη σεζόν.

«Σε ευχαριστώ Ντάλας για μια απίθανη σεζόν», έγραψε.

thank you Dallas for an amazing season! #mffl pic.twitter.com/4oeeKPi5K6

— Luka Doncic (@luka7doncic) August 31, 2020