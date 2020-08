Χωρίς τον... ξενοδόχο Γιάννη Αντετοκούνμπο λογάριαζε ο Τζίμι Μπάτλερ.

Ο παίκτης των Χιτ πήγε να καρφώσει, αλλά ο Greek Freak του πήρε τα βήματα και τον κέρασε μια εντυπωσιακή τάπα.

Δεν βγήκε τυχαία αμυντικός της σεζόν!

Δείτε το στοπ του ηγέτη των Μπακς

Get that outta here. pic.twitter.com/1PmdOkpgH2

— Milwaukee Bucks (@Bucks) August 31, 2020