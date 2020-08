Ο Μόρις απάντησε στο instagram για Ντόντσιτς: «Σταμάτα την... κλάψα» (pic)

Πολλά ημίχρονα φαίνεται πως έχει η κόντρα του Μόρις με τον Ντόντσιτς, αφού ο πρώτος έκανε ένα αντιαθλητικό φάουλ, αποβλήθηκε και δέχεται όλη την κριτική, αφού είχε κάνει κάτι αντίστοιχο και στο προηγούμενο ματς. Ο Ντόντσιτς, αυτή την φορά, νευρίασε, αλλά και πάλι τόνισε ότι δεν θα ασχοληθεί. Ο Μόρις έκανε δηλώσεις, υπερασπίστηκε τον εαυτό του, αλλά μέσω instagram έγινε προκλητικός.

Έγραψε κάτω από τις δηλώσεις του Λούκα... cry me a river, Κλίπερς στα 6, εννοώντας ότι σταμάτα να κλαις, σε βαρέθηκε, όπως ορίζεται αυτή η συγκεκριμένη φράση. Οι δυο τους φαίνεται πως άνοιξαν μια κόντρα και ο Μόρις αποφάσισε να τα βάλει με το αγαπημένο παιδί του κόσμου του ΝΒΑ

Marcus Morris responded to Luka on our IG. pic.twitter.com/DZbA8anSB4

— Bleacher Report (@BleacherReport) August 31, 2020