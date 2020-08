Λίγα δευτερόλεπτα πιο πριν έχει ολοκληρωθεί η νίκη των Νάγκετς επί των Τζαζ. Η σειρά είναι στο 3-3 και το Ντένβερ έχει τν ευκαιρία να περάσει αυτό στο Game 7. Ο Τζαμάλ Μάρεϊ όμως έχει να πει κάτι πιο δυνατό από μία... 50άρα. τα λόγια του, για την ισότητα και την αστυνομική βία που γνωρίζουν οι μαύροι στις ΗΠΑ, έχει κάνει το ΝΒΑ να έχει ένα κοινό στόχο, πια!

Δείτε τι είπε ο άσος των Νάγκετς. Στα λόγια του ούτε ο ίδιος δεν μπορεί να μείνει όρθιος...

«Βρήκαμε κάτι για το οποίο παλεύουμε ως ΝΒΑ, ως μια μονάδα και χρησιμοποίησα αυτά τα παπούτσια ως ένα σύμβολο για να συνεχίσουμε να παλεύουμε σ' όλο τον κόσμο.

Αυτοί οι άνθρωποι μού δίνουν ζωή, με βοηθούν να βρω δύναμη ώστε να συνεχίσω να παλεύω σ' αυτόν τον κόσμο»!

“We found something we’re fighting for as the NBA, as a collective unit…and I use these shoes as a symbol to keep fighting all around the world.”

- Jamal Murray after Denver's Game 6 win. pic.twitter.com/rkwPn9QuHX

— NBA on TNT (@NBAonTNT) August 31, 2020