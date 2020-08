To NBA αποχαιρετά τον πρωταγωνιστή του Black Panther, Chadwick Boseman (pics & vid)

Θρήνο στον χώρο του κινηματογράφου σκόρπισε ο θάνατος του Chadwick Boseman.

Ο 43χρονος ηθοποιός και πρωταγωνιστής του Black Panther από το 2016 είχε διαγνωσθεί με καρκίνο τρίτου βαθμού, με τον πάλεψε σαν... λιοντάρι, όμως εκείνος έφτασε σε τέταρτο στάδιο και τον νίκησε.

Το ΝΒΑ όπως και αρκετοί παίκτες έστειλαν το δικό τους αντίο.

Ο ΛεΜπρόν έγραψε «Καλό παράδεισο βασιλιά», ενώ ο Ολαντίπο έκανε ανάρτηση, γράφοντας: «Έχουν γίνει πάρα πολλά. Καλό παράδεισο Black Panther».

Μάλιστα ο Boseman είχε βρεθεί στον διαγωνισμό καρφωμάτων του 2018, τότε που είχε δώσει έμπνευση στον φίλο του, Βίκτορ Ολαντίπο, ο οποίος φόρεσε τη μάσκα του σούπερ ήρωα και κάρφωσε εντυπωσιακά.

Το δικό τους αντίο είπαν ο ηθοποιός «Τhe Rock» και η τενίστρια Κόκο Γκάουφ.

Athletes mourn the death of Chadwick Boseman pic.twitter.com/vBXy83Zsfr

The NBA mourns the loss of Chadwick Boseman, a great friend of the NBA family. pic.twitter.com/DUbat6plz0

— NBA (@NBA) August 29, 2020