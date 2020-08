Όπως ανέφερε το ESPN και ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι οι ομάδες αναμένεται να επιστρέψουν στην ενεργό δράση το Σαββάτο 29/8 και ο αντιπρόεδρος Μάικ Μπας προχώρησε στην παρακάτω δήλωση:

«Οι προγραμματισμένοι για σήμερα αγώνες των playoffs δεν θα διεξαχθούν. Ελπίζουμε να αρχίσουν ξανά την Παρασκευή ή το Σάββατο. Θα υπάρξει τηλεδιάσκεψη τις επόμενες ώρες. Σε αυτήν θα συμμετάσχουν αντιπροσωπεία παικτών των 13 ομάδων στη "φούσκα" του Ορλάντο μαζί με εκπροσώπους της Ένωσης Παικτών και τον πρόεδρο της επιτροπής εργασιακών σχέσεων, Μάικλ Τζόρνταν».

