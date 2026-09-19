Ο Ολυμπιακός πήρε το βραβείο για τη δεύτερη θέση που κατέκτησε στο Super Cup της EuroLeague, μετά την την ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Αποστολή στο Άμπου Ντάμπι: Παναγιώτης Ραμαντάνης

Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε στον μεγάλο τελικό του Super Cup της EuroLeague κόντρα στον Ολυμπιακό με 93-89.

Η ομάδα του Πειραιά, παρά την ήττα πήρε το βραβείο για τη δεύτερη θέση, με τον Κώστα Παπανικολάου να παραλαμβάνει το «πιάτο» του φιναλίστ.

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