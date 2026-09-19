Ολυμπιακός: Η απονομή για τη 2η θέση του Super Cup της EuroLeague
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Ο Ολυμπιακός πήρε το βραβείο για τη δεύτερη θέση που κατέκτησε στο Super Cup της EuroLeague, μετά την την ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης.
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Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε στον μεγάλο τελικό του Super Cup της EuroLeague κόντρα στον Ολυμπιακό με 93-89.
Η ομάδα του Πειραιά, παρά την ήττα πήρε το βραβείο για τη δεύτερη θέση, με τον Κώστα Παπανικολάου να παραλαμβάνει το «πιάτο» του φιναλίστ.
Δείτε το βίντεο του Gazzetta:
🥈Ενα βραβείο στον ολυμπιακό για τη δεύτερη θέση. pic.twitter.com/l1H6pm4hqq— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 19, 2026
@Photo credits: eurokinissi
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