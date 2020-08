Όπως ανέφερε το ESPN και ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι οι ομάδες αναμένεται να επιστρέψουν στην ενεργό δράση το Σαββάτο 29/8.

Μέσα στην ημέρα αναμένεται να επισημοποιηθεί από την διοργανώτρια αρχή του ΝΒΑ.

There is still a discussion ongoing among players about the timing of a playoff resumption -- with an expectation that a Saturday return of games will be finalized later today, sources tell ESPN.

