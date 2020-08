ΝΒΑ: Επικρατέστερο σενάριο να μην γίνουν ούτε τα αποψινά ματς! (pic)

Από χθες το βράδυ υπάρχουν νέα δεδομένα στο ΝΒΑ και η σεζόν είναι στον... αέρα.

Οι Μπακς πήραν την ιστορική απόφαση να μην κατέβουν στο παιχνίδι με τους Μάτζικ και με αυτό τον τρόπο έστειλαν μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση κατά του ρατσισμού, του μίσους και των φυλετικών διακρίσεων.

Η στιγμή που οι αστυνομικοί πυροβόλησαν πισώπλατα τον Αφροαμερικανό Τζέικομπ Μπλέικ μπροστά στα τρία παιδιά έχει προκαλέσει σοκ στις ΗΠΑ, με τον ΝΒΑ να μην μένει αμέτοχο.

Τα... ελάφια έκαναν την αρχή και ακολούθησαν οι υπόλοιπες ομάδες με την άρνηση τους να κατέβουν στα ματς.

Ήδη υπάρχει σκέψη για lockout την επόμενη σεζόν, ενώ θα υπάρξει νέα συνάντηση για να αποφασιστεί το μέλλον της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Απόψε είναι προγραμματισμένα άλλα 3 ματς, εκείνο των Νάγκετς με τους Τζαζ, των Ράπτορς με τους Σέλτικς και των Κλίπερς με τους Μάβερικς.

Το επικρατέστερο σενάριο είναι να αναβληθούν και τα αποψινά ματς.

Before a packed room of teams in a hotel ballroom at Disney, the discussion is centering on whether to continue with the playoffs -- or end the season, sources tell ESPN. So far, there seems to be momentum not to play the three playoff games on Thursday, but nothing's decided.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 27, 2020