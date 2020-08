ΝΒΑ: Σκέψεις για lockout στη νέα σεζόν! (pic)

Οι Μπακς πήραν την ιστορική απόφαση να μην κατέβουν στο ματς με τους Μάτζικ θέλοντας να στείλουν μήνυμα κατά του ρατσισμού, του μίσους και των φυλετικών διακρίσεων.

Η στιγμή που αστυνομικοί πυροβόλησαν πισώπλατα τον Αφροαμερικανό Τζέικομπ Μπλέικ μπροστά στα τρία παιδιά του έχει σοκάρει τις ΗΠΑ, κάτι που δεν άφησε αμέτοχο το ΝΒΑ, με τα... ελάφια να κάνουν πρώτοι την κίνηση και τους υπόλοιπους να στέκονται στο πλευρό τους

Η Ένωση Παικτών συζήτηση για την επόμενη μέρα στη λίγκα, ενώ ανέλυσε τον οικονομικό αντίκτυπο σε περίπτωση που διακοπεί οριστικά η σεζόν.

Στο... τραπέζι έπεσε και το ενδεχόμενο για lockout τη νέα σεζόν, αν ολοκληρωθεί αυτή που διανύουμε.

Θα γίνει ακόμη μια συνάντηση για να παρθούν οριστικές αποφάσεις. Ο ΜακΚόλουμ τόνισε πως χρειάζεται ένα πλάνο δράσης, ενώ ο Ντοκ Ρίβερς πρόσθεσε πως πρέπει να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα για την ψήφο και την αστυνομική βία.

ESPN Sources: Among themes in meeting: NBPA explained financial implications of ending season, including possible lockout next year. Chris Paul on leaving meeting unified; CJ McCollum on needing a plan of action. Doc Rivers on using platform, voting, holding police accountable.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 27, 2020