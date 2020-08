Έκραξε Τζορτζ ο Μπάρκλεϊ: «Δεν μπορείς να λέγεσαι Playoff P όταν χάνεις συνέχεια» (vid)

Ο Πολ Τζορτζ είναι κάκιστος στα τελευταία 2 ματς, μετρώντας 7/33 σουτ!

Στην καριέρα του όμως έχει κάνει μερικά εξαιρετικά ματς στα playoffs, ενώ με τους Πέισερς έχει παίξει σε 2 τελικούς Ανατολής το 2013 και 2014, όπου έχασε από τους Χιτ των ΛεΜπρόν-Ουέιντ-Μπος.

Αυτές οι εμφανίσεις του είναι αφορμή για να του κολλήσουν το παρατσούκλι Playoff P, κάτι που έκανε έξαλλο τον Τσαρλς Μπάρκλεϊ.

«Δεν μπορείς να αποκαλείς τον εαυτό σου Playoff P και να χάνεις συνέχεια. Εμένα δεν με έλεγαν Championship Chuck», ήταν τα λόγια του Sir Charles που δεν έχει πανηγυρίσει πρωτάθλημα στην καριέρα του, παρόλο που έφτασε κοντά με τους Σανς.

Charles Barkley on Paul George: “You can’t be calling yourself Playoff P & lose all the time...They don’t call me Championship Chuck.”

pic.twitter.com/jld0dpFtdu

— Ballislife.com (@Ballislife) August 22, 2020