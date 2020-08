Όπως είναι γνωστό, ο Χέιγουορντ υπέστη κάταγμα στον αστράγαλο κόντρα στους Σίξερς και θα μείνει έναν μήνα εκτός αγωνιστικής δράσης.

Οι αρχικές σκέψεις επιβεβαιώθηκαν και ο έμπειρος γκαρντ/φόργουορντ αποχώρησε από τη «φούσκα» προκειμένου να συνεχίσει την αποθεραπεία του και να βρεθεί δίπλα στην οικογένειά του για τη γέννηση του γιου του.

#NEBHInjuryReport Brad Stevens says Gordon Hayward has returned home and that the plan is for him to return to the bubble when he is nearing a return to the court.

— Boston Celtics (@celtics) August 23, 2020