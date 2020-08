Σέλτικς: Εκτός για τουλάχιστον ένα μήνα ο Χέιγουορντ! (pic)

Ο 30χρονος παίκτης στάθηκε άτυχος για ακόμα μια φορά, αφού θα πρέπει να λείψει από τις υποχρεώσεις της ομάδας του, σε ένα κρίσιμο σημείο.

Ο Χέιγουορντ τραυματίστηκε στο πρώτο παιχνίδι των playoffs με τους Σίξερς και μετά τα αποτελέσματα των εξετάσεών του, διεγνώσθη με κάταγμα τρίτου βαθμού στον αστράγαλο.

Αυτό σημαίνει ότι ο παίκτης των Σέλτικς θα μείνει εκτός για τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες και βλέπουμε.

Celtics announce Gordon Hayward has suffered a Grade 3 sprain in his right ankle, will miss four weeks pic.twitter.com/9WJDAfRlez

— Bleacher Report (@BleacherReport) August 18, 2020