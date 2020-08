ΛεΜπρόν για Καρμέλο: «18 χρόνια μετά, προσπαθεί ακόμα να με ποστάρει!» (pics)

Ο «Βασιλιάς» και ο «Μέλο» είναι γνωστό πως είναι καλοί φίλοι. Ωστόσο, είναι και αντίπαλοι στα φετινά playoffs και ως σωστοί επαγγελματίες, ο καθένας θέλει τη νίκη για την ομάδα του.

Το «Timeless Sports» βρήκε μια τρομερή φωτογραφία από το 2002, όπου οι έφηβοι ΛεΜπρόν και Καρμέλο είναι αντίπαλοι. «18 χρόνια μετά, είναι απίστευτο να τους βλέπεις στα playoffs», έγραφε η λεζάντα.

Ο ηγέτης των Λέικερς είδε την φωτογραφία, την έκανε retweet κι έγραψε: «Κι ακόμα προσπαθεί να με ποστάρει! Αυτό το παιδί πια!».

And he still tryna post me up on the block too! This guy man! @carmeloanthony https://t.co/3sB2WD9oRw

