ΛεΜπρόν: Ξεπέρασε τον Τιμ Ντάνκαν σε νίκες στα playoffs! (pic & vid)

Ο «Βασιλιάς» έκανε την 158η νίκη του σε playoffs και βρίσκεται πια στην δεύτερη θέση, αφήνοντας πίσω του τον Τιμ Ντάνκαν, που είχε 157 νίκες.

* @KingJames moves up to No. 2 on the all-time playoff wins list with his 158th W, trailing only @derekfisher (161). LeBron passed Tim Duncan, now in 3rd with 157 wins.

— Mike Trudell (@LakersReporter) August 23, 2020