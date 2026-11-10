Γουεμπανιάμα: Κοιτάζει στα μάτια Τζαμπάρ και Ρόμπινσον
Οι Σαν Αντόνιο Σπερς είναι ασταμάτητοι και κατάφεραν να επικρατήσουν με 122-96 των Σανς. Ο Βικτόρ Γουεμπανιαμά έκανε παπάδες με 40 πόντους (2/3 τρίποντα), 11 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 9 μπλοκ σε ματς του ΝΒΑ. Με αυτόν τον τρόπο έγινε ο τρίτος παίκτης ever που έχει τουλάχιστον δύο ματς με 40+ πόντους, 10+ ριμπάουντ και 8+ μπλοκ.
Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού πέτυχε και ένα αυτοκρατορικό lay up ξεκινώντας την προσπάθεια του από τη γραμμή του τριπόντου. Το πρώτο βήμα έγινε στη γραμμή του τριπόντο και το δεύτερο πίσω από τη γραμμή των βολών.
Ο Γάλλος σταρ μπήκε σε μια ξεχωριστή λίστα παικτών με τουλάχιστον δύο ματς με 40+ πόντους, 10+ ριμπάουντ και 8+ μπλοκ. Ποιοι όμως είναι οι άλλοι που είναι μέσα; Δύο θρύλοι του αθλήματος. Ο λόγος για τον Καρίμ-Αμπντούλ Τζαμπάρ και τον Ντέιβιντ Ρόμπινσον.
🏀 MONDAY'S FINAL SCORES 🏀 Victor Wembanyama posts his second 40+ PTS, 10+ REB and 8+ BLK game this week, joining David Robinson and Kareem Abdul-Jabbar as the only players with multiple such games since 1973-74 and becomes the first to do so in 25 MIN as the @spurs win their ninth straight! Dylan Harper: 17 PTS (7-10 FGM), 5 REB, 4 AST De'Aaron Fox: 15 PTS, 9 REB, 6 AST— NBA (@NBA) November 10, 2026
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