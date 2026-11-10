Γουεμπανιάμα: Ο Wemby τρελαίνει κόσμο, πρώτο βήμα στο τρίποντο για αυτοκρατορικό lay up

Γουεμπανιάμα: Ο Wemby τρελαίνει κόσμο, πρώτο βήμα στο τρίποντο για αυτοκρατορικό lay up

Νίκος Καρφής
Γουεμπανιάμα: Ο Wemby τρελαίνει κόσμο, πρώτο βήμα στο τρίποντο για αυτοκρατορικό lay up
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Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα έδειξε ξανά πως είναι από άλλο πλανήτη. Απίθανο lay up κόντρα στους Σανς.

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς δεν είχαν κανένα πρόβλημα να επικρατήσουν με 122-96 των Σανς, οι οποίοι βρίσκονται σε μια μεταβατική περιόδος. Ο Βικτόρ Γουεμπανιαμά έκανε παπάδες με 40 πόντους (2/3 τρίποντα), 11 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 9 μπλοκ σε ματς του ΝΒΑ. Έτσι έγινε ο τρίτος παίκτης ever που έχει τουλάχιστον δύο ματς με 40+ πόντους, 10+ ριμπάουντ και 8+ μπλοκ.

Μάλιστα τρέλανε κόσμο για άλλη μια φορά. Ο Γάλλος σταρ έκανε το πρώτο βήμα στη γραμμή του τριπόντου και το δεύτερο πίσω από τη βολή, πριν αφήσει τη μπάλα στο καλάθι για ένα αυτοκρατορικό lay up.

Aπολαύστε την καλαθάρα του ηγέτη του Σαν Αντόνιο

     

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