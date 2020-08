Μάβερικς: Αμφίβολος ο Ντόντσιτς για το Game 4

Τα αποτελέσματα των πρώτων εξετάσεων δεν έδειξαν βαρύ διάστρεμμα στον αστράγαλο του Λούκα Ντόντσιτς, αλλά οι Μάβερικς τον έβαλαν στην λίστα με τους αμφίβολους.

Η παρουσία του Σλοβένου στο Game 4 εναντίον των Κλίπερς δεν είναι σίγουρη αν κι ο ίδιος επιμένει να ζητά να αγωνιστεί κανονικά.

Η απόφαση ανήκει στους ιατρούς των Μάβερικς και στον Ρικ Καρλάιλ.

The Mavericks are listing Luka Doncic as questionable for Game 4 against the Clippers with a left ankle sprain. pic.twitter.com/J7RF3APDE8

