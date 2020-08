Ουόκερ: «Έχω βάλει πολλά τέτοια σουτ» (vids)

Οι Σέλτικς έκαναν το 3-0 επί των Σίξερς και για να φτάσουν στη νίκη χρειάστηκε ο Κέμπα Ουόκερ να βάλει ένα μεγάλο σουτ.

Μετά την λήξη της αναμέτρησης ο γκαρντ των Σέλτικς ανέφερε μεταξύ άλλων πως, «έχω βάλει πολλά τέτοια σουτ” και “αυτό ήταν ένα ακόμα παράδειγμα. Είμαι χαρούμενος που το έβαλα.

Η ένταση των playoffs μου αρέσει καθώς επίσης και το υψηλό επίπεδο του μπάσκετ. Η προετοιμασία, η προσαρμογή κατά τη διάρκεια του ματς και από αγώνα σε αγώνα, αυτό μου λείπει. Είμαι νικητής και θέλω να παίζω στο υψηλότερο επίπεδο, όπως μπορώ τώρα».

Kemba step-back to ice the game!

The Celtics go up 3-0 vs. the Sixers pic.twitter.com/F3jCXYEMj4

— SportsCenter (@SportsCenter) August 22, 2020