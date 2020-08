Πίπεν: «Καλύτερο το δίδυμο Χάρντεν-Ουέστμπρουκ από ΛεΜπρόν-Ντέιβις!» (vid)

Μια ενδιαφέρουσα άποψη εξέθεσε ο θρύλος των Μπουλς, Σκότι Πίπεν, συγκρίνοντας 2 φοβερά δίδυμα.

Ο πρώην φόργουορντ των ταύρων τόνισε πως οι Τζέιμς Χάρντεν και Ράσελ Ουέστμπρουκ είναι καλύτερο δίδυμο από τους ΛεΜπρόν Τζέιμς και Άντονι Ντέιβις.

«Οι ΛεΜπρόν και Ντέιβις δεν φέρνουν αυτή τη δύναμη στην επίθεση στα 5 τελευταία λεπτά ενός ματς», ανέφερε.

Πάντως υπάρχει πιθανότητα να έχουμε συναπάντημα στα playoffs, αν οι Λέικερς αποκλείσουν τους Μπλέιζερς και οι Ρόκετς περάσουν από τους Θάντερ.

