Η ομάδα της Ιντιάνα θα τεθεί αντιμέτωπη με αυτή του Μαϊάμι και θέλει να κάνει την ισοφάριση στη σειρά, μετά την ήττα στο πρώτο παιχνίδι.

Σε αυτή τη «μάχη», θα έχει στην διάθεσή της τον Βίκτορ Ολαντίπο, του οποίου η όραση είναι καλά, μετά τον τραυματισμό του στο Game 1.

Ο 28χρονος παίκτης είχε δεχθεί χέρι αντιπάλου στο μάτι του, αλλά τώρα είναι έτοιμος να βοηθήσει τους Πέισερς.

Update: Victor Oladipo is available for Game 2 pic.twitter.com/Eb6WkQBQKD

— Indiana Pacers (@Pacers) August 20, 2020