Show από Σακίλ και Μαριάνοβιτς, τον έβαλε να κάνει τον... Φράνκεσταϊν! (vid)

Ο θρύλος του ΝΒΑ ζήτησε από τον θηριώδη σέντερ να... μιμηθεί τον Φράνκεσταϊν από τη γνωστή σκηνή του «You Rang?» και άπαντες... έπεσαν κάτω από τα γέλια.

Επίσης ο Μαριάνοβιτς συνέχισε να αστειεύεται αφού ευχαρίστησε το πάνελ του ΤΝΤ που επέλεξαν εκείνον για συνέντευξη αντί του Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος είχε πραγματοποιήσει άλλη μια φοβερή εμφάνιση απέναντι στους Κλίπερς!

Επίσης στάθηκε και στην περιβόητη σκηνή με τον Κιάνου Ριβς στο «John Wick» λέγοντας ότι στην κανονική ζωή ο Ριβς δεν θα είχε... καμία τύχη απέναντί του!

. @SHAQ had one final message to @BobanMarjanovic pic.twitter.com/doLibI6AIq

“Of course, trust me.”

Boban says he could take Keanu Reeves in real life. pic.twitter.com/2k2d7RkG4A

